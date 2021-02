Astronomía forense: del cielo a la tierra para hacer justicia

Un juez necesita ayuda para esclarecer un accidente, un litigio o un delito. Un oficio llega a la mesa de entrada en la facultad y una investigadora deja todo lo que está haciendo para dar una respuesta urgente y que la ­Justicia actúe.



La escena se repite desde 1987, meses después de que la doctora María Silvina De Biasi comenzara a trabajar en el Departamento de Astrometría de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.



¿A qué hora salió el Sol? ¿A qué hora era claro? ¿A qué hora se puso el Sol? ¿Qué posición tenía el Sol en tal momento? Las preguntas suelen ser las mismas, y las respuestas van a ayudar en cada caso.



Al principio, sostuvo De Biasi, los oficios del Poder Judicial llegaban en su mayoría en febrero y marzo. “Eran todos accidentes de ruta”, sostuvo en diálogo con diario Hoy la profesional, quien afirmó que cuando se implementó la obligatoriedad de mantener prendidas las luces bajas en las rutas las consultas empezaron a disminuir.



Al preguntarle el origen del área de astronomía forense, la investigadora expresó: “Ese término lo tuve que inventar, porque hará como 20 años me invitaron a un seminario que se hacía en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Hacían un seminario para jueces y fiscales en criminalística y fue el doctor Domenech, profesor también de la universidad, que él una vez como juez me había mandado un oficio, le gustó mucho cómo se lo expliqué y me llamó”.



Los oficios llegan a la casa de altos estudios a través del Poder Judicial y no se cobran porque son de carga pública. La mayoría son sobre accidentes automovilísticos, pero también existen causas como por ejemplo sobre un árbol que le da sombra al vecino y le tapa la pileta o construcciones que también provocan disputas.



En el lugar de trabajo poseen un programa para cálculo de las órbitas, donde se establece la posición del Sol en cierto lugar sobre la Tierra, tal fecha y tal hora. “La observación es cada vez más precisa y se va mejorando el modelo”, especificó, y agregó: “Doy la posición con un error de medio grado. Medio grado es el diámetro del Sol y de la Luna. Esa información de la hora y el minuto es válida dentro de un radio de 50 kilómetros del punto donde yo informo”, aclaró la investigadora.



En el país, las solicitudes de la Justicia también pueden llegar al Observatorio Naval Buenos Aires, donde De Biasi fue directora entre 2002 y 2006. No hay una periodicidad en la llegada de los oficios.

Sobre el último pedido, que fue en 2019, la especialista manifestó: “Fue a qué hora salió el Sol y si era claro a una cierta hora. Si era claro, significa el crepúsculo civil, es decir, antes de que salga el Sol o después de que se ponga, vos tenés un intervalo de tiempo sin necesidad de prender la luz, eso se llama crepúsculo civil, y eso es buenas condiciones meteorológicas, porque si está nublado, cambia un poco. Eso fue lo que tuve que informar”.



Si por ejemplo un delito ocurrió en horas de la noche, se fija en qué fase estaba la Luna, porque en luna llena o un día antes o después, esta ilumina mucho y eso puede cambiar las condiciones de los hechos.



El grado de iluminación de la Luna es un cálculo que realiza la sección Luminotecnia del Centro de Física y Metrología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “Si pasa de noche, me fijo si hay luna, la fase y cómo ilumina. Yo mando dos datos: la altura de la Luna y la facción iluminada del disco lunar, y ellos calculan cuál es la iluminación”, explicó.



En relación a sus tareas cotidianas, la investigadora que forma parte del Instituto de Astrofísica de La Plata indicó que se basa en “el movimiento de las estrellas más jóvenes de la galaxia, más jóvenes que el Sol, que nacieron todas juntitas en un grupito que se llaman cúmulos abiertos y asociaciones estelares. Estudiando cómo se mueven puedo saber que entre ellas forman parte de ese grupo físico o no”.