Cada vez más ciudadanos usan voltímetros para que no se quemen televisores o heladeras

Julio y Diego viven en la esquina de 4 y 616, bien en la zona sur de La Plata. Según cuentan, los hogares de este barrio nunca llegan a tener los 220 voltios de energía básica que permiten el normal funcionamiento de los artefactos hogareños.

Por la baja tensión y la falta de inversión de Edelap (ver página 9) se terminan quemando televisores, heladeras y hornos eléctricos, constituyendo una enorme pérdida material para los vecinos.

Esto fue lo que pasó esta semana con una frentista del barrio El Triunfo, en la zona de 522 y 135, y se repitió también en la otra punta de La Plata, en 4 y 616.

“Se me quemó el microondas y Edelap no creo que me lo quiera pagar. Yo en cambio tengo que pagar todos los meses entre 1.600 y 1.800 pesos de factura para un servicio que no está”, expresó Diego en contacto con este medio.

Los voltímetros son aparatos que miden la tensión de la luz y van enchufados con cables a un tomacorriente.

“Yo lo hago porque sé como hacerlo y tengo experiencia. Pero es un riesgo para una persona que no conoce de electricidad y con tal de salvar un lavarropas o una heladera termina haciendo la prueba del voltaje y se puede quedar pegado”, agregó Diego.

Como ellos mostraron, las mediciones nunca superan los 200 voltios, cuando deberían llegar a 220 para que no se quemen los artefactos. Además, durante la noche la tensión suele bajar a 160 o 170v de potencia.