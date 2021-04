Calles intransitables tras las lluvias de la última semana

La segunda semana del mes de abril arrancó con buen clima en la región, luego de un fin de semana que comenzó muy inestable, con fuertes lluvias que comenzaron el jueves y persistieron hasta el sábado por la noche. Esto impactó en los reclamos que hicieron varios vecinos de la ciudad, que reportaron serias complicaciones para transitar por distintos barrios y en diferentes zonas, incluso ayer cuando un cielo limpio y despejado prevaleció durante toda la jornada.



En Villa Elvira, por ejemplo, la familia Gómez reclamó por el estado de la calle 5, entre 600 y 602. Allí el barro y los charcos permanecían vigentes incluso durante toda la tarde de ayer, haciendo intransitable el lugar, tanto para los autos como para las motos.



Esta zona de La Plata suele ser muy concurrida por cartoneros que arrastran sus carros luego de juntar materiales en la calle. Una actividad que no está regulada, pero que a muchas personas le significa un pequeño ingreso para poder subsistir. En tal sentido, tanto para caminar como para arrastrar los carros de las personas que viven sobre calle 5, el lugar es intransitable.



“Queremos hacer notar la necesidad de poder terminar de mejorar la calle 5 desde 600 hasta 602, y abrir el paso que está en la esquina de 5 y 602 para que se pueda cruzar sin complicaciones”, explicó Gabriel Gómez en contacto con Red 92.

En la otra punta de la ciudad, mientras tanto, los vecinos de 135 y 526 decidieron cortar la circulación en la esquina poniendo un enorme tronco para evitar que sigan pasando los autos.



También en la zona del barrio El Carmen, en 85 y 124, los problemas se agravaron en las últimas horas y en contacto con diario Hoy Luis, un vecino, aseguró que “después de las lluvias de la semana pasada quedó en muy mal estado la calle, vinieron a arreglar pero quedó hecho un desastre por la lluvia y pusieron palos para que no sigan pasando los autos. No puede entrar la ambulancia, a una vecina le tienen que traer tubos de oxígeno y tienen que dar muchas vueltas, no encuentran la casa”.