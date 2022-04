Claudia Piñeiro, finalista del International Booker Prize

La novela Elena sabe fue seleccionada en la lista de seis finalistas del International Booker Prize, que distingue a las mejores ficciones traducidas al inglés con un premio de 50.000 libras (aproximadamente 68.000 dólares), según el anuncio realizado desde Londres.

Asimismo, la novela de Piñeiro compite en la recta final por el galardón con The books of Jacob, un texto de la Nobel de Literatura 2018, la escritora polaca Olga Tokarczuk; A new name. Septology VI-VII, del noruego Jon Fosse; Cursed bunny, de la coreana Bora Chung, traducida por Anton Hur; Tomb of sand, de la india Geetanjali Shree; y Heaven, de la japonesa Mieko Kawakami. Los seis libros de este año fueron proclamados por el presidente del jurado, Frank Wynne.