Comenzó el juicio contra el youtuber libertario "El Presto"

Desde hoy comenzó el juicio con el conocido youtuber libertario "El Presto" en una causa que lo investiga por hostigamiento digital contra la primera dama Fabiola Yáñez

Es por esto que el periodista libertario hoy se acercó a Tribunales donde fue consultado por una periodista sobre la agresión:



“¿Agresiones? ¿A vos te parece una agresión?”, se burló “hicieron una fiesta cuando la gente se moría, ¿de qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo y cuando no se cagan en eso, no me vengas con banderas. Que justifique de dónde saca la guita”, agregó.

El presto deberá compadecer ante la justicia acusado de "discriminación" y "hostigamiento", las sanciones previstas son de dos a diez días de trabajo público, una multa entre los 400 y 2 mil pesos, mientras que por el hostigamiento podría recibir una multa de 160 a 800 pesos o 3 a diez 10 días de trabajo comunitario, en el peor de los casos, podría recibir de uno a cinco días de arresto.