Cómo cuidarse y evitar el contagio en las fiestas

El país se encuentra atravesando un significativo re­brote de Covid-19. Según los especialistas, una de las razones de por qué se da esto es la apertura masiva de todas las actividades y contar con pocas restricciones. Si bien el año pasado se vivió una situación similar en esta época de fiestas, para esta ocasión es menos dramática debido a la campaña de vacunación que ya generó que el 70% de los argentinos tengan el esquema completo con dos dosis. Al mismo tiempo, el 10% ya recibió la inyección de refuerzo y el 82% ya tiene al menos una vacuna contra el virus.

Para evitar contagios masivos en esta etapa del año marcada por reuniones y encuentros familiares y sociales, recomiendan juntarse en espacios al aire libre y, de no ser posible, pensar la alternativa de encontrarse en espacios con buena ventilación, logrando así que el aire no se estanque. Por otro lado, un importante consejo es ponerle una etiqueta a los vasos y utensilios para la mesa, como tenedores, cuchillos o cucharas, y así evitar que se mezclen para que las personas no compartan el mismo instrumento.

A su vez, el uso del barbijo se vuelve algo esencial, dado que quienes se reúnan estarán muy cerca entre sí, además de compartir seguramente saludos y abrazos. Si bien para la hora de la cena se hace imposible mantenerlo, recomiendan usarlo el máximo tiempo posible. Por último, para los especialistas es fundamental aclarar que en caso de no estar vacunado o contar con síntomas, ya sean leves o moderados, no se asista a los eventos para no poner en riesgo a los seres queridos.

Aumento de contagios

En lo que va de diciembre, los casos por Covid-19 aumentaron en un 190%, lo que levantó la preocupación de todo el sector sanitario. Asimismo, esta semana el promedio diario se vio aumentado en un porcentaje cercano al 85% en comparación con los siete días previos.

Con estas estadísticas, ahora a nivel nacional, solamente la provincia de Chubut se mantiene con un riesgo bajo, al mismo tiempo que la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Tucumán y Neuquén son las jurisdicciones con riesgo alto de contagios de la enfermedad.