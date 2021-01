Cuando las vacaciones pueden transformarse en un problema

Nada mejor que frenar un poco y tomarse ese merecido descanso tras meses de trabajo. Solemos escuchar ese pedido en boca de un amigo o un familiar, lo repetimos muchas veces en el año y, cuando finalmente llega esa oportunidad, nos encontramos con problemas que nos generan angustia y estrés. Salimos de la rutina para entrar en situaciones que no podemos controlar.

“El tiempo de vacaciones es un tiempo de volver a encontrarse sobre todo en la familia. Es un momento de readaptación de las rutinas. Uno le pone muchas expectativas a las vacaciones, a los viajes”, le dijo a diario Hoy Diego Quindimil, profesor de la UBA y director de la consultora Contenido Humano.

“Entonces, ponerle demasiadas expectativas a las vacaciones, cuando llegamos y probablemente no se da esa expectativa que noso­tros le ponemos, entonces ahí se producen frustraciones”, añadió el profesional.

La posibilidad de tomare unos días para desconectarse son fundamentales y, a la vez, nos lleva en muchos casos a una planificación para el tiempo libre, en donde la mejor manera es organizarlo para que todos, tanto los grandes como los chicos, puedan pasarla bien.

“En este año tan complejo las vacaciones son en pandemia, entonces esto genera más ansiedades, más inseguridades y más angustia”, afirmó el especialista, quien hizo hincapié también en la preocupación por los contagios.

La mejor manera de disfrutar es dejar el tiempo de lado y que los horarios no se vuelvan protagonistas. No estar pendientes del teléfono, de la computadora, no seguir involucrados cuando tenemos la posibilidad de no estarlo. Que el trabajo no nos persiga, que no tengamos que atender llamados o contestar correos electrónicos. Que las vacaciones no se conviertan en un problema cuando nos toque la posibilidad de disfrutarlas.

Para finalizar, Quindimil destacó algunas recomendaciones para pasar mejores vacaciones: “Flexibilidad, no todo puede ser planeado, hay imprevistos; no ponerse obligaciones (obligado a disfrutar) y no adelantarse pensando en la vuelta a la rutina. Tomarse tiempo para uno, como por ejemplo una siesta y descansar haciendo nada. Evitar la agenda en vacaciones”.