Demuestran que una dosis de AstraZeneca previene más del 86% de casos graves de Covid

Desde el Ministerio de Salud bonaerense presentaron un informe en el que evaluaron la efectividad de la primera dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, donde comprobaron que tiene un 86% de efectividad para la prevención de casos de Covid-19.



En el estudio, donde se evaluó el efecto del fármaco entre mayores de 60 a 79 años, señalaron que el antídoto tiene una efectividad del 95% para prevenir internaciones y del 96% al momento de evitar muertes.



“Las y los especialistas analizaron a la población vacunada en la provincia de Buenos Aires y se la comparó con población no vacunada. Hicieron ajustes en función de los parámetros de tiempo de exposición, edad, comorbilidades y sexo; se evaluaron la cantidad de contagios nuevos, el número de internaciones y muertes por Covid-19 entre los días 21 y 40 luego de aplicada la primera dosis”, marcaron desde la cartera.



En total, se analizaron los datos de 4.497.397 personas, de las cuales 49.065 en el rango etario del estudio recibieron una dosis de la vacuna de AstraZeneca antes del 31 de marzo; no habían sido inoculadas con la segunda dosis hasta el 1° de mayo y no fueron previamente diagnosticadas como enfermas de Covid-19.



“Este efecto fue similar, sin diferencias significativas, en todos los subgrupos de edad y según presencia o no de comorbilidades. Estos datos incorporan evidencia a la implementación de la estrategia de retrasar la segunda dosis en países que enfrentan escasez de vacunas, permitiendo llegar a una mayor parte de la población vacunada con una sola dosis”, marcaron los autores.