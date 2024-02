Desmienten un mito sobre las polillas

Desde hace muchos años se piensa que las polillas sienten atracción por la luz artificial. Ahora, gracias a nuevas investigaciones, los expertos pudieron determinar que esto no es así.

Según los investigadores, estos animales están más bien atrapados en una órbita que los desorienta en torno a la luz artificial.

“Los insectos en el aire no saben por sí mismos qué dirección es hacia arriba, no tienen una forma muy buena de medirlo. Asumen que la luz es la dirección hacia arriba, pero se equivocan. Los insectos no vuelan directamente hacia la luz, sino que se orientan de tal manera que permanecen perpendiculares a ella, lo que da la ilusión de atracción", sostuvo Floyd Shockley, integrante del estudio.