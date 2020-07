El 43% de los argentinos rompió la cuarentena para tener relaciones sexuales

Según una encuesta realizada por AIDS Healthcare Foundation Argentina (AHF), el 43% de las personas que no respetaron el aislamiento dispuesto frente a la pandemia de coronavirus rompió la cuarentena para mantener relaciones sexuales.

En este sentido, Claudia Derossi, sexóloga clínica y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), dijo a diario Hoy que “si bien al inicio de la cuarentena la recomendación era el sexo virtual, con el avance se fue complicando, tanto para las parejas que conviven como para quienes están distanciados”.

De los 647 argentinos de 14 a 75 años que participaron del cuestionario, cuya confiabilidad de representatividad alcanza el 97%, el 35% respondió que atravesaron el aislamiento con la pareja, el 27% con su familia, el 21% solo, el 11% con su hijos y el 3% con amigos.

El deseo

Por otro lado, según el informe de AHF, un 34% manifestó no haber mantenido relaciones durante el aislamiento. Con relación al deseo sexual, el 46% dijo que lo mantenía igual, el 28% que aumentó, el 21% que disminuyó y un 5% manifestó no tener deseo.

Respecto a este punto, Derossi explicó que hubo una disminución como consecuencia del contacto constante: “Verse más seguido genera un aumento de la irritabilidad, hay tanta cercanía que uno no tiene ganas de conectarse. Ni siquiera hay oportunidad para extrañarse”, dijo.

El vínculo de quienes se encuentran separados desde el inicio de la cuarentena también influye, ya que se pierde la noción de placer, a la vez que el “extrañarse empieza a generar sensación de frustración y fastidio”, destacó.

Asimismo, Gustavo Bustamante, doctor en Psicología y sexólogo clínico, dijo a diario Hoy que, si bien con “el contacto permanente puede que haya una pérdida de erotismo, hay personas que trabajaban mucho, que no tenían mucho contacto en su vida íntima y que gracias a la cuarentena tienen más tiempo para interactuar”.

Al hablar de deseo y placer, la sexóloga destacó la importancia de lo que “el otro me provoca a mí” y lo que “yo pueda hacer para y con el otro”, siendo fundamental la conexión de la pareja con el fin de no perder la comunicación, no solo a través de la imagen: “A veces la voz puede ser tanto o más excitante que ver al otro porque genera una sensación de cercanía”.

Preocupación por el cuidado

Uno de los datos que se desprendió de la encuesta es que el 47% aseguró que no había usado preservativos durante los encuentros en cuarentena. Bustamante dijo que “lamentablemente para el mundo y para Argentina, el uso de preservativos en adultos está perdiendo frecuencia”, y agregó: “Hay personas que tienen hasta una sensación pesimista con relación a la pandemia, en el sentido de que tarde o temprano vamos a morir y entonces, para qué cuidarse. Esa es una falta de amor a la vida que los lleva a tomar decisiones de esta característica”.