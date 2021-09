El auge de los Art Podcasts en pandemia y la posible radio del futuro

La pandemia y la consecuente saturación de pantallas provocó un auge en los podcasts, para algunos la radio del siglo XXI. Esto trajo aparejado un amplio abanico de programas dedicados al universo artístico, con el inmenso desafío que implica trasladar a lo auditivo algo tan visual como las obras de arte, tal como hacen regularmente proyectos como “Crímenes por arte”, “El Podcast de Arte”, “Recreo”, “Historia del arte con Kenza”, “Temporada de relámpagos” y “Marco Museo de La Boca”.

Uno de los más flamantes, “Crímenes por arte”, presentado por la mexicana Veka Duncan, se dedica a narrar el lado oculto del mercado del arte, algunas de las más resonantes y talentosas estafas en un mercado ilegal que mueve millones de dólares.

“El podcast recupera el gusto por la tradición oral, a un nivel más intimista acaso que el de la radio. Genera el mood de los programas de la medianoche, pero lo hace en cualquier momento del día. Desde hace un tiempo la radio le grita demasiado a los oyentes. En cambio, el podcast propone otro clima. Es la celebración de la palabra sin crispación”, dice la escritora Gisela Antonuccio, argentina radicada en México y encargada del guión de “Crímenes por arte” junto con Gabriel Vázquez.

Pionera en el terreno de los podcasts, la argentina Evelyn Márquez, curadora y gestora cultural, se dio cuenta que no existía este tipo de registros dedicados al arte contemporáneo y fue así que dio vida en el año 2017 a “Temporada de relámpagos”, una continuación de la revista homónima. Las temáticas abordadas suelen ser resúmenes de libros, presentación de artistas internacionales y entrevistas a personalidades del mundo del arte local, en la tónica de lo contemporáneo.

“Cuando descubrí el formato podcast me enamoré enseguida. No me gusta escuchar radio por las publicidades que interrumpen constantemente y las dispersiones permanentes de los conductores. Empecé a buscar y en ese momento casi no existían podcasts de arte en español, o estaban en inglés o eran sobre arte clásico europeo y ninguno llegaba a hablar sobre la contemporaneidad. Por eso decidí grabar el primer podcast de arte contemporáneo en español en Argentina, con la intención de hacer un programa que se pareciera lo más posible a lo que yo habría querido escuchar y no encontré”, revela Márquez .

La argentina pionera en podcasts piensa que este auge surgió “como una muy buena alternativa para todos los creadores de contenido que se vieron obligados a respetar el distanciamiento social. Y yo creo que aún, si algún día todo regresa a la normalidad, de todos modos, el formato podcast llegó para quedarse”.