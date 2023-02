El Conicet estudia el vínculo entre los microplásticos y los peces

Un grupo de investigadoras del Conicet y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero se encuentra trabajando para responder esta pregunta: ¿Cómo afecta al crecimiento de los peces la presencia de microplásticos en los océanos? Para hacer frente al desafío, el proyecto capitaneado por Marina Díaz evalúa la condición nutricional de tres especies fundamentales de las pesquerías: corvina rubia, anchoíta y merluza común.

La investigación en curso propone evaluar la condición nutricional de las larvas y juveniles de estas tres especies, considerando particularmente la influencia de la presencia de microplásticos (MPs) en la columna de agua y en sus tubos digestivos. Las especies estudiadas presentan una amplia distribución a lo largo de la costa atlántica de América y son parte fundamental de los recursos pesqueros de varios países de la zona.

“La presencia de Mps en los estómagos de estas especies está registrada, por lo tanto los peces están ingiriendo plásticos en nuestros océanos”, dijo Díaz. “Lo novedoso de nuestro proyecto es observar si esta presencia tiene un efecto sobre el crecimiento de las especies, porque podríamos pensar que el efecto sea neutro, es decir, que esté en el estómago y no les afecte; o que sea negativo tanto por las sustancias químicas o por la acumulación en el sistema digestivo. Lo esperable sería que el efecto sea negativo, pero hasta que no sea testeado y comprobado no podemos saberlo con certeza”, explicó.