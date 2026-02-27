El nuevo anfiteatro promete revitalizar el Paseo del Bosque en un año y medio

Con la premisa de revitalizar un histórico lugar de la ciudad de La Plata, el intendente Julio Alak junto a la directora de cultura Florencia Saintout y el gobernador Axel Kicillof inauguraron la obra de remodelación del Anfiteatro del Lago del Bosque, que en su momento se pensó para garantizar los espectáculos de alta calidad cultural al aire libre, en especial entre la primavera y el otoño.

La obra contempla la renovación de butacas, un nuevo sistema de musicalización y restauración de la fachada histórica que le dio a este sector de la ciudad una cuota de valor agregado en comparación a otras ciudades del país.

Si bien se espera que a partir de la primavera que viene los platenses y bonaerenses ya puedan gozar los espectáculos al aire libre organizados por el espacio de Cultura de la provincia, todo dependerá de cómo vayan avanzando los trabajos en el invierno, en especial por las condiciones climáticas.

Este espacio también se convertirá en un brazo contenedor de todo el espacio de cultura que puso en funcionamiento el gobierno de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires con los espectáculos que se vienen realizando en el Estadio Único Diego Armando Maradona y en el playón de estacionamiento del predio que está en 25 y 528.

De manera articulada con la Municipalidad de La Plata, la secretaría de cultura local encabezada por Ana Negrete también estuvo presente en el acto en el que se presentó el nuevo anfiteatro como una parte del circuito cultural que tiene la capital provincial y que contempla otros sectores en los que se brindan obras de Teatro como el Pasaje Dardo Rocha o el mismísimo Teatro Argentino.

Del acto, además, formaron parte funcionarios de la comuna platense como así también de la Provincia y se vio a Kicillof nuevamente junto a Julio Alak, tal como había ocurrido a comienzos de esta semana.

Se espera con gran entusiasmo que las obras de teatro o musicales puedan disfrutarse la primavera del año que viene en el Bosque de La Plata.