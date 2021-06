En el Día del Donante de Sangre, convocan a una colecta abierta en La Plata

Este lunes 14 se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre en conmemoración del nacimiento de Karl Landsteiner. Desde el Centro Regional de Hemoterapia La Plata (Crhlp) convocan a una colecta abierta en la ciudad. Los puntos de donación serán el Crhlp (ubicado en 15 y 66), de 7 a 15, y la unidad móvil de Plaza Moreno desde las 8.30 hasta las 12.30.



Los requisitos incluyen tener entre 16 y 65 años; estar buen estado de salud; llevar DNI; desayunar previamente y no tener antecedentes de epilepsia, diabetes, cáncer u otras enfermedades. Todos pueden llamar y asesorarse. “La donación en estos días de pandemia repuntó mucho, se acercó mucha gente, pero igualmente las demandas continúan y es un trabajo de todos los días contar con la sangre para cuando los pacientes la necesiten”, dijo a diario Hoy la doctora Laura Vives, jefa de Servicio del Crhlp.



En ese orden, resaltó: “Tuvimos en promedio más de 100 donantes por día, pero reforzamos el llamado a través de las colectas externas, por eso estamos haciendo tres por semana. Fuimos a Brandsen, vamos a ir a Castelli y otros puntos de la Provincia para que la gente se acerque y empiece a tener el hábito de la donación voluntaria”.



Hoy estarán trabajando en conjunto con la Cruz Roja, los Scouts y el grupo CEPA. “En este día se hace un llamado especial a que se acerquen para que quien no donó nunca sepa lo que es. Con quienes donan siempre hacemos alguna celebración con un regalito, porque para nosotros es una fiesta”.



Las colectas externas fueron muy exitosas y los vecinos colaboraron respetando las medidas sanitarias. El lema de este año es “Doná sangre para que el mundo siga latiendo”. “En esta pandemia tiene mucho más significado porque con el aporte de cada uno se puede ayudar a otros. Todos entendieron el tema de la pandemia y a la solidaridad se sumó la paciencia, porque ahora cada colecta lleva más tiempo, tenemos que higienizar la camilla cada vez que sale un donante. No es lo mismo estar con los equipos de protección, pero aun así se han acercado. También aumentaron mucho los llamados para hacer colectas, se comprometieron las iglesias, que como estaban cerradas para el culto aprovechamos los espacios; nos llaman de distintos clubes y otras organizaciones que nunca habían llamado”, destacó Vives.



“La gente entendió este mensaje de ir a donar cerca de la casa porque acercamos la donación al barrio. En todo esto hay un trabajo muy fuerte, estoy muy conforme con el equipo de trabajo que formamos con otras organizaciones”, concluyó.