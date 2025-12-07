Entregaron diplomas a más de 2 mil egresados de programas educativos para jóvenes y adultos

Más de 2 mil jóvenes, adultos y adultos mayores celebraron la finalización de sus estudios secundarios en un emotivo acto encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak, y la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi. La entrega de diplomas se realizó en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y reunió a egresados de los programas Fines, CENS y Cebas.

Durante la ceremonia, Alak destacó la importancia del rol del Estado para garantizar el acceso a la educación y sostuvo que “estos más de 2 mil egresos muestran que cuando el Estado acompaña, los sueños se sostienen y se convierten en futuro”. Además, felicitó a los estudiantes “que no bajaron los brazos y hoy celebran este logro”.

Por su parte, Terigi subrayó el valor social de la educación secundaria y señaló que “a partir del cumplimiento de su derecho a la educación, el país y la Provincia necesitan que, con los conocimientos aprendidos, sean capaces de hacer del mundo un lugar mejor y más justo”.

Del total de diplomas entregados, 1.250 correspondieron a estudiantes de los CENS y Cebas, mientras que 1.020 fueron para egresados del Plan Fines. Participaron centros CENS de distintos puntos de la ciudad, instituciones Cebas vinculadas a la formación en salud y sedes Fines de los CIC de Ringuelet y El Retiro.

El acto fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de La Plata, a través de la Subsecretaría de Extensión Educativa, y la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense mediante la Dirección de Adultos. También estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales del área educativa.

Los programas Fines, CENS y Cebas tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación y ofrecer nuevas oportunidades de formación, fortaleciendo la inclusión y el desarrollo personal y comunitario de quienes deciden retomar o finalizar sus estudios.