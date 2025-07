Entrevista a Julián Axat

Decir “universo” es aludir a lo inabarcable, al misterio indescifrable de este espacio sin límites en el que nuestro planeta gira inmemorialmente. Allí donde esté el misterio está la poesía, esa es una certeza de Julián Axat, un poeta de nuestra ciudad –conocido también por su valiente manera de ejercer su condición de abogado-, quien en línea con “Perros del Cosmos” e “Interestelaria”, ha antologado y escrito las notas de “Argonautas del espacio sideral. Antología de la Poesía Biocosmista Rusa”.

–Contá cómo surgió este libro.

Por lo general, mi poesía tiene que ver con pesquisas que voy desarrollando sobre obsesiones. Hace ya un tiempo vengo desentrañando un poco la cuestión del género de la ciencia ficción en la poesía, algo que Ray Bradbury había trabajado bastante.

–Se conoce poco a Ray Bradbury como poeta.

– Bradbury fue un gran poeta; tiene varios libros de poemas muy buenos. Su poesía no es fácil de conseguir: la editorial Gredos en España sacó el volumen completo, después acá hicieron una pequeña edición (la gente de El Péndulo). Se conoce fundamentalmente su fase narrativa. Cuando leí la poesía de Bradbury, quedé muy impactado por la calidad como poeta y empecé a investigar bastante la cuestión, así escribí “Perros del Cosmos”. Lo escribí durante la pandemia: trabajé mucho la cuestión de la poesía vinculada a los artefactos astronáuticos. Después me empecé a meter e investigar ya no la cuestión astronáutica, sino el género en general y armé esa antología que se llama “Interestelaria” - que es la segunda parte-, un compendio de todos los poetas que encontré sobre la materia. Es una antología muy ecléctica, pero trata de recolectar casi todo lo que hay en materia de poesía y ciencia ficción.

–¿Y cómo aparece el tema de tu nuevo libro?

–Investigando la cuestiónaparece una vanguardia enfrentada al futurismo en la misma época, que se llama biocosmistas, que trabajan el género propio de ciencia ficción y donde ellos disputan con el futurismo el sentido del futuro. Un grupo minúsculo que plantea cuestiones de ciencia ficción absolutas, donde los ejes son la inmortalidad de las almas, la construcción de naves que vuelen a la velocidad de la luz, la cuestión de la criogenización, mucho más especulativa en ciencia ficción que el futurismo, que todavía está trabajando la cuestión estética. Todo estaba escrito en ruso.

–Voy a recurrir a tus dotes pedagógicas para que cuentes sucintamente cuáles serían los postulados del biocosmismo.

–Se trata de un grupo de poetas que vienen del anarquismo. Entre 1905 y 1917, el procedimiento revolucionario que duró tantos años contra los zares, abrevó en diversos movimientos al interior del anarquismo. Algunos creían en Dios, otros eran ateos. Dentro de los anarquistas, había un grupo, los biocosmistas, que eran absolutamente ateos y que creían, sin embargo, en algunos elementos de la teología. Ellos apostaban a la ciencia; donde la religión hablaba de la inmortalidad de las almas e incluso de los cuerpos, estos grupos hablaban de la intervención de la ciencia para poder generar la inmortalidad de los cuerpos.

–¿Sobre qué bases trabajaban?

–Sus manifiestos (no nos olvidemos que son grupos que se plantean como vanguardia, por lo tanto, escriben manifiestos), se basan en cuatro premisas. La inmortalidad de los cuerpos, vale decir, los seres humanos deben encontrar la piedra filosofal para extender su vida. Si no se puede lograr la inmortalidad, encontrar la forma de que los seres humanos puedan vivir lo máximo posible. La criogenización es una de las pautas que plantean: se plantea la cuestión de congelar los cuerpos. La segunda premisa decía que había que salir de la tierra y llegar a la estrellas. La tercera premisa es construir, a través de la galaxia, una vida interplanetaria: generar el socialismo de las estrellas, una asociación cósmica. Y la cuarta hipótesis, que me parece la más interesante de todas, es que todo esto no es para un grupo de elegidos: es un derecho de la humanidad lograr estas tres premisas iniciales.