Hallan fósiles de dos marsupiales australianos de 25 millones de años

Científicos australianos hallaron los fósiles de una rara zarigüeya y un extraño pariente de wómbat, dos marsupiales únicos y extintos que se cree poblaron la zona continental de Australia hace 25 millones de años.

Los restos fósiles fueron descubiertos por investigadores de la Universidad de Flinders durante unas excavaciones realizadas entre 2020 y 2022, al sur de la ciudad de Alice Spring, en el centro desértico de Australia.

Los animales extinguidos encontrados en ese yacimiento son la Mukupirna fortidentata, una criatura parecida al wómbat, y la Chunia pledgei, un pariente lejano de la zarigüeya actual, según el estudio publicado recientemente en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology y en Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

“Estas curiosas bestias son miembros de un linaje de los marsupiales que se extinguió hace tiempo, sin dejar descendientes”, expresó el investigador Arthur Crichton, quien participó en los descubrimientos.

Y agregó: “Aprender sobre estos animales ayuda a poner a los grupos de wómbat y la zarigüeya que sobrevivieron en un contexto evolutivo más amplio”.