Hoy se conmemora el Día Mundial de la Infancia

Se conmemora hoy el Día Mundial de la Infancia, y aunque debería ser una fecha de celebración, la situación actual amerita una jornada de reflexión y concientización sobre la situación de uno de los sectores más vulnerables, que se han visto muy desfavorecidos por el presente contexto. También es una oportunidad para conocer los derechos de la infancia y reforzar el compromiso de trabajar por el bienestar y desarrollo de quienes son el futuro de la humanidad.



Se cumplen 31 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, uno de los hechos más significativos de la historia, y sin embargo, aún queda mucho por hacer.



La organización internacional Aldeas Infantiles SOS, que nació en Austria en 1949 y tiene su sede en Argentina, trabaja incansablemente en el desarrollo de estrategias de intervención para prevenir la pérdida del cuidado familiar de niños y niñas, en el marco del Programa de Fortalecimiento Familiar. Además, por medio de otro proyecto, que se denomina Cuidado Alternativo, brinda a los chicos que ya perdieron el amparo de sus familias, un entorno protector donde puedan de-sarrollarse de manera integral hasta lograr la independencia.

“Argentina, todavía, tiene una deuda muy grande con la niñez. Si bien es un país que ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, y que tiene una Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), aún tiene una gran cantidad de cuestiones pendientes”, afirmó a diario Hoy la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Alejandra Perinetti.

Pobreza infantil



En agosto, Unicef Argentina proyectó que la pobreza infantil llegaría en diciembre al 62,9%, y estimó que la cantidad de chicas y chicos pobres pasaría de 7 millones a 8,3.



Una de las variables en las que la disminución de ingresos en los sectores vulnerables impacta con mayor fuerza es en el consumo de alimentos. Sobre este punto, Perinetti detalló: “Hoy 7 de cada 10 niños viven en situación de pobreza, es decir, no tienen cubierto un derecho fundamental que es aquel relacionado con el acceso a la alimentación. Eso implica que otros derechos, como el acceso a la salud, a la educación y al conocimiento, tampoco estén cubiertos, porque, efectivamente, para que un niño o niña pueda tener un desarrollo educativo integral, deberá contar con una alimentación equilibrada y nutritiva. Por eso, decimos que los niños son víctimas de una pobreza multidimensional”.



Violencia y trabajo infantil



Según Naciones Unidas, mil millones de niños sufren cada año alguna forma de violencia emocional, física o sexual y, cada cinco minutos, uno muere como consecuencia de ello. Realmente, el maltrato infantil es un problema mundial con gravísimas consecuencias.



Argentina, al igual que tantos otros países, aún no pudo erradicar el trabajo de niños y niñas. Acerca de este hecho que afecta a la infancia y que impacta sobre el futuro de las personas, la licenciada a cargo de Aldeas Infantiles mencionó: “Hay muchos chicos y chicas, de entre 5 y 15 años, que realizan trabajo doméstico, cuidan a un hermano o se hacen cargo de la casa, y eso también es trabajo infantil. Y, particularmente, nuestro país, está atravesado por una problemática específica, que es el trabajo rural infantil”.



Relevar y adelantarse



Perinetti explicó que “hay pocas estadísticas” y que “cuando hablamos de pobreza infantil, sabemos que existe el flagelo, pero, sin embargo, no podemos contabilizarlo con precisión”.



“Hay un órgano de control de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes, que es el Comité de los Derechos del Niño. La mayor falencia que nos remarca, como país, en materia de niñez, es la falta de información fidedigna”, advirtió la directora nacional de Aldeas Infantiles.



La licenciada indicó que los relevamientos son “el puntapié inicial para generar políticas públicas que impacten en el mejoramiento de la vida de los niños y niñas”.



Y, por último, instó al Estado a implementar, en carácter urgente, medidas enfocadas a la primera infancia, es decir, que apunten al sector que comprende a los recién nacidos y a los pequeños de hasta tres años. “Esos tres primeros años en la vida de los niños y las niñas son fundamentales para poder asegurarnos de que el desarrollo futuro será posible”, concluyó Perinetti.