John le Carré, maestro de la novela de espías, murió a los 89 años

El exitoso escritor de espionaje británico David Cornwell, conocido en el mundo como John Le Carré, murió a los 89 años, según su agente literario, Jonny Geller, director ejecutivo de The Curtis Brown Group.

Geller llama a Le Carré un «gigante indiscutible de la literatura inglesa». Entre sus obras más famosas durante una carrera que abarcó unas seis décadas, se encuentran The Spy Who Came In From The Cold de 1963, que Geller dice en su declaración que lo convirtió en «el escritor de espionaje más famoso del mundo», así como Tinker Tailor Solider Spy y A Most Wanted Man, todos los cuales se convirtieron en películas de gran éxito.

Según su sitio web oficial, Le Carré escribió 26 libros que se han publicado en más de 50 países y 40 idiomas. Nació en 1931 y asistió a las universidades de Berna y Oxford. También sirvió brevemente en la inteligencia británica durante la Guerra Fría.

Según Geller, Le Carré murió después de una breve enfermedad no relacionada con el covid-19. Le sobreviven su esposa y cuatro hijos.