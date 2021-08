La colectividad griega festejó 111 años de vida

Al igual que el año pasado, la colectividad griega decidió realizar los festejos por su aniversario de forma virtual. A pesar de no poder desarrollar actividades de forma presencial por el contexto epidemiológico, la conmemoración de los 111 años contó con la presencia de artistas y socios que, acompañados de la música, fueron recordando diversas historias de la colectividad. “Este año el programa radial La Voz de Grecia desde las 17 realizó una transmisión en vivo desde el canal de YouTube. El programa contó con artistas invitados, entrevistas, recuerdos e historias de la colectividad. Hubo mucha música y participó el ballet infantil, juvenil y adulto que nos enviaron videos. Nos hubiese gustado hacer una fiesta como siempre, en la que la mayoría de los socios esté presente, bailar todos juntos y cantarle el feliz cumpleaños a la colectividad”, le expresó a diario Hoy Eleonora Angione, integrante de la colectividad. “Al igual que el año pasado no se pudo hacer, pero no dejamos de celebrar estos 111 años de una de las colectividades más antiguas de Berisso”, agregó.

Sin lugar a dudas la aparición de la pandemia significó realizar grandes cambios en todos los planos y la colectividad no se quedó atrás. “A pesar de las dificultades pudimos llevar adelante un proyecto que hace mucho teníamos en carpeta que era las remodelaciones de los baños, por suerte se pudo hacer y se concluyó. Nos hubiese gustado que en esta fiesta de los 111 años se hubiesen inaugurado pero no se pudo”, agregó.

Por otro lado, se acerca una nueva Fiesta Provincial del Inmigrante y ante esto Angione sostuvo: “Comenzamos a ensayar algunos bailes por si llega a haber alguna presentación. Estamos trabajando en lo que da inicio a la fiesta que es la ceremonia del encendido de la antorcha. Ojalá pronto volvamos a trabajar como corresponde que es el deseo de todos”.