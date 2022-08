La experiencia de un joven platense que le cantó al país en un programa de televisión

Se trata de “Toto” Vila, un joven de 18 años que formó parte del concurso de canto del programa del conductor Marcelo Tinelli, y quien contó su experiencia visitando la redacción de diario Hoy: “Me fue muy bien, lástima que no pude pasar, pero es una experiencia hermosa. Una locura verlo desde chiquito en casa y estar al lado de Marcelo, que viniera abrazarme es tremendo”.

“Toto”, además de ser actor y cantante, estudia en La Plata Derecho y además vive en ­Capital donde también estudia canto y actuación. Estuvo interpretando una obra con el reconocido director “Pepe” Cibrian, una experiencia única que recuerda con orgullo.

En cuanto al certamen, comentó cómo se sintió con las devoluciones del jurado: “La primera que me dio la devolución fue Marisol mi profesora y después cantamos la canción de Bella y bestia. Fue un momento súper lindo, son 100 jurados muy grosos. Y después Cristian Castro, que me dijo cosas hermosas, que era simpatiquísimo y que siga así. Son los mismos detrás de cámaras, no es que lo hacen porque están al aire”,

En cuanto a su futuro comentó que “como todo artista, es difícil vivir de esto, pero vengo esforzándome desde muy chico, y no es que voy a decir me rindo y ya está y abandono. Quiero seguir con esto porque es mi vida, y además terminar abogacía y poder hacer las dos cosas al mismo tiempo”, concluyó.