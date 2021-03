“La gente se acostumbró a un avión de muertos todos los días”

Lo que ya deberíamos ver, porque fue lo que empezó primero, es una baja en la cantidad de casos graves y de fallecidos en personal de salud”, le expresó a diario Hoy Jorge Aliaga, físico y docente de la Universidad Nacional de ­Hurlingham.



En la misma línea, el profesional que desde el inicio de la pandemia es uno de los asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, afirmó que “los mayores de 70 años son el 7 por ciento de los casos confirmados y el 60 por ciento de los fallecidos, así que si vos vacunás a los mayores de 70 años te cae a la mitad la cantidad de fallecidos. Pero todavía no hemos vacunado a la mayoría de los mayores de 70 años”.



Consultado sobre la posibilidad de un nuevo confinamiento en Semana Santa, expresó: “Mi opinión no es si eso sería más o menos conveniente. Hay un estudio de Daniel Feierstein que es muy interesante, de una encuesta que hicieron en la Universidad Nacional de Tres de Febrero donde la mayor cantidad de las personas estaba de acuerdo en que había que tomar medidas más restrictivas para conservar la salud, pero la mayoría consideraba que esa posición era minoritaria. Es decir que hay una minoría intensa que ha convencido que es mayoría, que ha hablado sobre la infectadura, sobre la cuarentena eterna y demás, y que de alguna manera ha hecho que sea políticamente difícil tomar medidas en esa dirección”.



“Lo que sí sería posible es hacer mucho hincapié en los cuidados. No solo reforzar el tema de distancia y tapabocas bien puestos, ajustados para que no salga aire por los costados. Eso es muy importante para lo que se viene ahora en el invierno, que es el tema de ventilación”, aseveró el experto.



Sobre la concentración en lugares cerrados, sostuvo: “La medida preventiva que hay que tomar es ventilar los ambientes cuando uno está con varias personas. Abrir puertas y ventanas para que el aire circule. Podría ser factible de que se haga una campaña de concientización muy fuerte sobre esas medidas que son las menos costosas”.



El profesional lamentó que “la gente se acostumbró a que hay un avión de muertos todos los días, o un Cromañón todos los días, y ya no llama la atención eso. Me parece que electoralmente es más costoso afectar la economía”.



Sobre las normas y las campañas de prevención, el investigador afirmó que junto a otros colegas trabajan en la elaboración de un documento conjunto que va a sacar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Técnica.



Además, en relación a esta temática, en el día de mañana se realizará un “encuentro con especialistas. Transmisión de Covid-19 por aire. La importancia de ventilar”, organizado por la cartera de ciencia. Quienes de-seen participar del evento pueden inscribirse en el siguiente link: www.argentina.gob.ar/ciencia/ventilar/encuentro-especialistas.