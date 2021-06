La ocupación de Terapias Intensivas en una “meseta o leve descenso”

La ocupación de camas de Terapia Intensiva alcanzaba un 91 por ciento en el país, con un 75 por ciento de pacientes con coronavirus, según una en­cuesta realizada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). En el informe se concluye que se puede notar una “meseta o leve descenso” en el requerimiento de atención crítica.



El trabajo que realizó la entidad que agrupa a profesionales del sector se llevó a cabo mediante una encuesta realizada el 4 de junio último a 202 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), con un total de 3.754 camas de establecimientos públicos y privados de todo el país.



“Nosotros lo que vamos viendo es que la ocupación de Terapias Intensivas es muy alta, es arriba del 90 por ciento. Pero si uno ve los días anteriores, estaba un poco menor, porque las semanas anteriores había varias Terapias que tenían arriba del 95 por ciento de ocupación y ahora están en un 91, 93. Bajó un poquito o quedó como una meseta, pero igual la ocupación sigue siendo muy alta”, le dijo a diario Hoy la médica intensivista Carina Balasini, titular de la regional de la SATI.



Los datos del relevamiento indicaron que el 58 por ciento de las jurisdicciones tiene una ocupación de camas mayor al 90 por ciento. Excepto Córdoba, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en todas se observa una meseta en la cantidad de pacientes que requieren cuidados intensivos.



Respecto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se detectó una ocupación del 94 por ciento con un total de 1.416 camas y un 80 por ciento de incidencia de pacientes con Covid-19. El 48 por ciento de los establecimientos presentaron una capacidad de camas colmada.



La profesional sostuvo: “También la encuesta habla de los déficits de insumos, y muestra que sigue habiendo una falta de lo que es medicamentos para tener al paciente respirando. No significa que no haya, significa que no hay un analgésico y se le da otro. Si vemos que había muy pocos centros que tenían faltas de oxígeno y ahora hay un seis por ciento que tienen falta de oxígeno”.

Mujeres embarazadas



Asimismo, en la encuesta se alertó por una suba en el número de embarazadas internadas, más del 50 por ciento con problemas de obesidad y comorbilidades. A un 53% se les prescribió interrupción del embarazo.



“Actualmente hay internadas 45 pacientes obstétricas, que son las embarazadas y las que ya tuvieron el bebé. La edad gestacional en promedio es de 30 años, y al 53 por ciento se le debió indicar la cesárea seguramente por la gravedad del estado de salud de la madre. La mitad de las embarazadas presentaban comorbilidades y la más frecuente es la obesidad”, recalcó Balasini.



Desde marzo pasado fueron internadas en las salas de Terapia Intensiva 302 embarazadas y el 11 por ciento falleció. “El 62 por ciento de este grupo requirió estar respirada. Yo creo que vamos a tener que evaluar si el embarazo no es un grupo de riesgo. Quizás esta población necesita vacunarse”, completó.