La última trilogía de Tomb Raider está para descargar gratis en Epic Games Store

Después de dos semanas de promociones navideñas, Epic Games Store decidió terminarla a lo grande, regalando una colección de juegos única e imperdible: la última trilogía de Tomb Raider en su edición definitiva.

Desde el 16 de diciembre, Epic Games Store venía regalando un título diferente, siendo los últimos 'Moving Out' y 'Salt and Sanctuary'. La promoción finalmente termina con una sorpresa de fin de año: la descarga gratuita de los tres juegos pertenecientes a la nueva saga protagonizada por la aventurera Lara Croft: Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

No obstante, todos los títulos que incluye la colección están disponibles para ser obtenidos de forma individual: Tomb Raider: GOTY Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, estarán disponibles, de forma gratuita, hasta el próximo 6 de enero.

El precio regular de cada uno de los títulos varía entre los 19,99 dólares y los 39,99 dólares así que es un regalazo de parte de Epic Games, sobre todo teniendo en cuenta que los juegos permanecerán para siempre en tu biblioteca.

Cómo descargar la trilogía de Tomb Raider gratis:

1) Ingresa en la página web de Epic Games Store. 2) Inicia sesión con tu cuenta o créate una. 3) Hace clic en la sección "Juegos gratuitos". 4) Luego elige el juego de Tomb Raider que deseas. 5) Hace clic en Obtener. 6)Elige si deseas compartir o no tu correo electrónico con el desarrollador y haz clic en Realizar Pedido. Listo!