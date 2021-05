La UNLP donó computadoras recicladas a hospitales de la región

En un gran trabajo solidario, la Universidad Nacional de La Plata, a través del Programa de Reciclado y Reutilización de Aparatos Informáticos E-Basura, donó computadoras y equipamiento a distintos nosocomios e instituciones sanitarias de la ciudad.



“El objetivo siempre es claro, la idea es acercar tecnología y reducir esta brecha social y digital que se da en todos los ámbitos”, señaló Viviana Ambrosi, directora del Programa.



Las donaciones llegaron al Hospital San Roque de Gonnet, al Hospital San Martín, al Hospital Ricardo Gutiérrez, al Hospital de Niños Sor María Ludovica y al Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA).



“Hemos tenido que pasar de la presencialidad a la virtualidad en la asistencia o solicitud de turnos en hospitales, clínicas, centros de salud y no todos los establecimientos cuentan con los dispositivos como una computadora, un teléfono celular; en este contexto de pandemia el acceso a la tecnología se vuelve fundamental”, marcó Ambrosi.



Las computadoras están completamente equipadas a partir del trabajo incansable que llevan adelante alumnos, docentes y no docentes en la planta de Tolosa, donde funciona el centro de reciclado de la UNLP. El objetivo del proyecto, en este caso particular, es atender las necesidades que imponen las nuevas modalidades de atención y evitar la circulación innecesaria de personas dentro de los hospitales.