Lanzan la primera campaña nacional para la prevención de la parasitosis intestinal

La Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE) lanzó la primera campaña nacional de prevención contra la parasitosis intestinal con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad que en el país afecta a una parte importante de la población durante todo el año.



En un comunicado, la SAGE aseguró que se trata de “una afección muy común, pero de la que poco se habla” y que afecta de manera “transversal” a la sociedad, ya que alcanza a adultos y niños de diversos niveles socioeconómicos, aunque los niños de bajos recursos son los más afectados por esta enfermedad.



“Los parásitos pueden ingresar al organismo por varias vías: a través del agua, por llevarse a la boca las manos sucias o por la ingesta de alimentos que no han sido adecuadamente lavados, crudos o poco cocidos como carne, pescado y crustáceos, entre otros”, explicaron. Entre los síntomas más frecuentes deben considerarse: el prurito anal, dolor y distensión abdominal, vómitos, diarrea y anemia. Otros menos frecuentes son la pérdida de peso, malestar, tos, alteraciones del sueño e irritabilidad.



Desde la SAGE expusieron que si bien las “acciones sanitarias imprescindibles son de alto costo, ya que involucran al saneamiento ambiental y recursos hídricos”, hay otras acciones “más cotidianas” que pueden llevarse adelante como “mantener las uñas cortas, usar calzado para evitar caminar en la tierra donde puede haber contaminación, y si no hay agua segura, hervirla o sanitizarla con lavandina, y evacuar en letrinas si no hubiera baños”.