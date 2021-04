Sorprende la cantidad de Tiranosaurios Rex que habitaron la Tierra

El número de Tiranosaurios Rex, la especie más icónica de dinosaurios reconocida por la cultura popular, siempre había sido una incógnita para la comunidad científica. No obstante, un informe publicado en la revista Science reveló que unos 2.500 millones habitaron la Tierra durante los dos millones y medio de años que se mantuvo su reinado, y que alrededor de 20.000 adultos pudieron vivir al mismo tiempo.



El estudio se inspiró en la Ley de Damuth, que estima la masa corporal de un animal con su densidad de población. Si bien dicha relación es sólida, lo cierto es que existen diversas variaciones entre las especies, un margen de incertidumbre que los investigadores no descartaron. En ese sentido, un ejemplo que ilustra esta circunstancia es que los jaguares y las hienas, que tienen aproximadamente el mismo tamaño, no se encuentren en un hábitat de densidad similar, sino que el de las hienas es 50 veces mayor.



Asimismo, se han utilizado otros datos, como la alimentación o el tipo de metabolismo. Charles Marshall, director del Museo de Paleontología de la Universidad de California y autor principal del estudio, eligió tratar a esta especie de dinosaurio como un depredador con requerimientos de energía a medio camino entre los de un león y un dragón de Komodo, el lagarto más grande del planeta. Además, el estudio se centró en los ejemplares adultos, ya que estos pudieron haber perseguido presas diferentes y actuaban en sus ecosistemas casi como depredadores distintos y, por lo tanto, con mayor facilidad para identificar.



A partir de estas estimaciones, los científicos calcularon que la edad probable de madurez sexual de un Tiranosaurio rex era de 15,5 años, su vida útil máxima de unos veinticinco años y su masa corporal promedio en la edad adulta unas 5,2 toneladas.

También se reveló que cada generación duró aproximadamente 19 años y que la densidad de población promedio fue de un dinosaurio por cada 100 kilómetros cuadrados.