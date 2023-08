Lanzan la segunda edición del Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes

En la jornada pasada, el Fondo Nacional de las Artes anunció la segunda edición del Programa Federal de Apoyo a Editoriales Independientes. Según indicaron, esta propuesta tiene como objetivo promover y estimular la producción editorial argentina a través del otorgamiento de apoyos a proyectos de edición, reimpresión o digitalización de libros de cualquier género, literario o de no ficción. De esta manera, los sellos editoriales pequeños y medianos, cuyo proyecto sea seleccionado por el Programa Federal, recibirán un reconocimiento de 350.000 pesos. A su vez, el Fondo Nacional de las Artes podrá otorgar, además, menciones especiales dinerarias y no dinerarias.

La convocatoria alcanza a todos los sellos editoriales radicados en el territorio nacional que cuenten con una antigüedad mínima de un año, es decir, que hayan iniciado actividades antes de agosto del año pasado y que, dentro de ese período, hayan publicado no menos de dos y no más de 20 títulos. Así, no podrán presentarse editoriales públicas de ningún tipo, universitarias, ni sellos pertenecientes a un Grupo Editorial.

El organismo también confirmó que la inscripción ya se encuentra abierta desde el día de ayer y se mantendrá de esta forma hasta el 27 del mes entrante. Asimismo, este proceso se realizará vía web, desde una plataforma digital. Allí, los interesados deberán registrarse como usuarios, completar el formulario de inscripción y subir el archivo del proyecto a concursar en formato PDF.

“Con esta acción, el Fondo Nacional de las Artes busca acompañar a quienes se esfuerzan por poner en circulación contenidos novedosos y alternativos, que dan cuenta de la riqueza y diversidad cultural de nuestro país”, indicaron desde el espacio. Por último, el anuncio de los ganadores se realizará mediante las redes del organismo y se publicará en la página del Concurso en el sitio. Además, el espacio se pondrá en contacto con los beneficiarios. Es valioso remarcar que esta convocatoria coincidirá con una nueva edición de la Feria de Editores.