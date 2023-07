Los hechizos de Lucia Berlin

La escritora estadounidense Lucia Berlín vivió tantas cosas, tan disímiles, que ponerle el mismo nombre a la protagonista habría atentado contra la verosimilitud. “Todo lo que escribo es autobiográfico. No sé por qué no pongo mi nombre, realmente, porque igual soy yo”, confesó alguna vez. Los únicos dos reportajes que dio en su vida se los hicieron estudiantes de los lugares donde enseñó.

Cuando los jóvenes le preguntaron si le hubiese gustado ser más famosa, afirmó que lo más conveniente sería que no, porque no lo sabría manejar. “Pero me gusta la idea de que cada tanto, en algún lado, una chica entre en una biblioteca y descubra mis libros. Así que, como verán, sí me gustaría ser famosa”.