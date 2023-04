Otra vez, largas colas y quejas por un paro del micro que va de La Plata a CABA

Como una réplica de lo ocurrido la semana pasada, el paro de una de las líneas de micros que conecta la ciudad de La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a complicar la jornada de cientos de vecinos.

Es que el medio de transporte es uno de los más utilizados para quienes viajan a trabajar o a estudiar a CABA y viceversa. La empresa anunció la medida debido a supuestos incumplimientos con los abonos del Estado, pero lo cierto es que los afectados fueron los pasajeros.

En la terminal de ómnibus, los usuarios sufrieron esperas mínimas de 40 minutos por la línea alternativa a la popularmente conocida como “Costera” y la estación del Tren Roca que va hasta Constitución también se vio más revolucionada de lo normal.

“Salí a las apuradas y no había visto lo del paro, me tomó por sorpresa y me encuentro con una cola larguísima para tomar el otro colectivo. La semana pasada pasó lo mismo y es una complicación total, no llegaré a tiempo a trabajar”, lamentó una pasajera.

Por otro lado, una joven estudiante señaló que el paro “afectó toda la organización de mi día, porque ahora me tengo que ir a tomar el tren y voy a tardar más, es muy difícil encarar el día cuando ya empieza así”, se quejó.