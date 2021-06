Preocupación por el incumplimiento del aislamiento en el regreso del exterior

Desde la Provincia y Migraciones realizaron controles aleatorios en diferentes municipios para constatar que las personas que regresaron del extranjero cumplan con el aislamiento obligatorio de 10 días, pero encontraron que hubo muchas que no lo hicieron.



Así, por ejemplo en La Plata, de 25 registrados 17 se encontraban cumpliendo, mientras que los otros 8 no. En Bahía Blanca, de 10 fiscalizaciones, 5 cumplieron y 5 no; en Mar del Plata, de 25 personas fiscalizadas 12 no se encontraban en el domicilio, y en Quilmes, de 16 personas 9 no se encontraban en su hogar.



“Estamos realizando operativos aleatorios de fiscalización para que todos cumplan con la normativa vigente. Todos y todas tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo quienes han visitado lugares donde hay alta circulación del virus o potenciales nuevas cepas. El incumplimiento del aislamiento obligatorio puede derivar en sanciones penales”, dijo el subsecretario de Coordinación de la Gestión de la Jefatura de Gabinete, Agustín Wydler.



El proceso implica que quienes llegan a la Argentina tienen que completar una declaración jurada en las 48 horas previas a su embarque. Además, deben realizarse tres testeos PCR en total: uno previo al ingreso al país, un nuevo testeo luego del ingreso y otro tras cumplir el aislamiento. Quienes resulten negativos en los dos primeros tienen que hacer el aislamiento domiciliario, que termina cuando el resultado del tercer examen da negativo.