Se confirmó quiénes son los artistas que tocarán el 19 de noviembre en Plaza Moreno

La Plata celebra su aniversario con actividades culturales y artísticas.

La Plata celebrará su 143° aniversario con un festival musical gratuito que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre en Plaza Moreno, donde miles de vecinos podrán disfrutar de una variada grilla de artistas locales y de renombre.

El escenario contará con las presentaciones de El Mato a un Policia Motorizado, Cruzando el Charco, Kapanga y Los Besos, cuatro propuestas que recorren distintos estilos y prometen darle un marco multitudinario a los festejos. 

Además, se presentarán Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, las tres bandas locales que resultaron ganadoras del concurso La Plata es Música impulsado por la Municipalidad, cuyo objetivo es promover a los artistas emergentes de la capital bonaerense.

