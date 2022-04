Se realizó la primera masterclass del año en el Itgas y “fue un éxito”

El histórico y prestigioso Instituto Superior “Ángel Salvadori” de Hotelería, Gastronomía y Turismo de nuestra ciudad, ubicado en calle 6 entre 43 y 44, tuvo la primera master class del año a sala llena. La misma estuvo a cargo del reconocido chef internacional Maximiliano Fresco, quien enseñó a los presentes diferentes técnicas sobre chocolatería.

En diálogo con diario Hoy, Christian Blanco, director ejecutivo Fehgra (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), se refirió a la primera master class del ciclo lectivo 2022, que se llevó adelante el centro educativo de excelencia en gastronomía y pastelería.

“Este primer encuentro fue un éxito, y tendremos varios encuentros en este año. En el primer semestre tendremos cocina vegana, cocina alternativa y el ABC de la pastelería, donde tocaremos diferentes necesidades del sector. También, temáticas como introducción al mundo del barista y el mundo del bartender”, detalló Blanco, quien además posee 25 años de experiencia como asesor gastronómico.

Las master class son jornadas presenciales de cuatro horas, con cupos limitados. También cuentan con la modalidad virtual para quienes se encuentren fuera de la provincia de Buenos Aires. Otros nuevos encuentros se van a repetir en el primer semestre, con clases que llevarán adelante profesionales reconocidos mundialmente. La primera jornada estuvo a cargo del experto en chocolates Maximiliano Fresco.

“Desarrollamos las técnicas para huevos de pascua. Lo más importante acá es la técnica; porque, si no tenés la técnica, los chicos y las chicas no pueden construir nada en chocolate. Cuando uno les transmite que pueden trabajar sin miedo, ya se alivian. La seguridad es la base de todo: si no les trasmito seguridad como profesional, estamos en el horno”, afirmó Fresco, quien además es especialista en pastelería y helados.

A su vez, una de las jóvenes que participó del evento sostuvo: “Había hecho un curso de panadería dulce en el instituto. De chocolatería no tenía mucha idea. Estuvo muy bueno. Nos enseñaron a hacer el chocolate en rama, que tiene su técnica. La clase fue muy didáctica. Estuvimos con bombones, huevos de pascua y chocolate”.

A todos los presentes, tras el encuentro, se les hizo entrega de diplomas por parte de las autoridades de la asociación.

Toda la información para interiorizarse sobre los encuentros está disponible en la página web http://www.aehg-laplata.org.ar/. También se pueden comunicar al número 0221 425-9936.