Segunda oportunidad: las y los platenses vuelven a la Universidad

Mientras miles de jóvenes se inscriben en la Universidad para vivir su primera experiencia en los estudios superiores, son muchos las y los platenses que ya tienen un título en su haber y apuestan por otra carrera. Así también, otros dejaron pasar algunos años desde el fin del secundario para poder trabajar y tiempo después deciden apostar por la educación universitaria.

“Soy profesora de teatro, trabajo de eso y es lo que amo hacer, pero hace unos años me anoté en la carrera de Nutrición en la UNLP y descubrí un mundo que me encantó. Son carreras muy diferentes, claro, pero a mí me entusiasman de la misma manera. Estoy contenta de la decisión de haberme anotado y apostado a este nuevo desafío”, dijo a Hoy Agustina.

Por su parte, Federico relató que en su experiencia pasó por dos carreras antes de encontrar la que verdaderamente le gustaba: Diseño en Comunicación Visual. “Cuando terminé el secundario hace ya 10 años me anoté en Ciencias Económicas. Estuve un tiempo, dejé y me dediqué a trabajar. Después me inscribí en Seguridad e Higiene y solo me faltan algunas materias, pero no me gusta. Este año me anoté en Diseño y la verdad que es otra cosa, hago todo con más entusiasmo, es la carrera para mí”, expresó.

“Yo terminé el colegio el año pasado en la modalidad de adultos y este año decidí anotarme a la UNLP. Voy a empezar a cursar en la Facultad de Ciencias Económicas porque me interesa lo que tiene que ver con administración. Tengo 23 años y creo que no hay una edad para empezar, así que voy por ese desafío”, comentó Juan Cruz.

Finalmente, Mariela relató a este multimedio que tras haberse recibido de Comunicadora Social no pudo encontrar trabajo en el área y comenzó a buscar alternativas. “Voy por mi segundo título, ya estoy en tercer año, me falta poco. La verdad es que me entusiasma mucho por la salida laboral, pero no me arrepiento de haber pasado por mi carrera anterior, es un buen complemento”, aseguró la joven.