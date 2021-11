La NASA envía una sonda que impactará contra un asteroide para desviarlo”, dicen los titulares que recorren el mundo, causando gran impacto. Sin duda, una misión para proteger a la humanidad no deja de ser atrapante y a la vez genera cientos de dudas.

Los asteroides chocan con la Tierra todo el tiempo. Los impactos de asteroides son un hecho común y ordinario en el Sistema Solar. Es razonable esperar que un asteroide de aproximadamente 4 metros de diámetro entre en la atmósfera una vez por año y cada cientos de años uno de aproximadamente 50 metros de diámetro.

Cada 500.000 años se puede esperar el impacto de un asteroide de un kilómetro de diámetro, que provocaría devastación de grandes áreas y cada 100 millones de años un impacto de un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro; un impacto de este tipo probablemente provocó la extinción de los dinosaurios 65 millones de años atrás.

En diálogo con diario Hoy, Romina Di Sisto, investigadora del Conicet y docente en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, explicó: “Existen programas en el mundo que se dedican a la búsqueda y seguimiento de los objetos próximos a la Tierra para prevenir los posibles impactos. Si uno de estos objetos tuviera chances reales de impactar, deberíamos estar prevenidos”.

Sobre la misión DART, la profesional, sostuvo: “Una de las estrategias de defensa se denomina impacto cinético, que consiste en impactar al objeto con un proyectil y desviarlo de su trayectoria, de manera que si un asteroide va a colisionar con la Tierra con este desvío no lo haga. Para explorar los resultados de un posible impacto sobre un objeto que en algún momento pudiera colisionar con la Tierra se va a probar esta estrategia en el Didymos, que es un asteroide binario”.

Didymos es el más grande, tiene alrededor de 700 metros de tamaño y su luna, un asteroide más pequeño, se llama Dimorphos. Orbita alrededor de él y mide unos 150 metros.

“La misión DART es una sonda que se lanzó y va a ir directamente a impactar a Dimorphos, porque es un objeto más pequeño y es más fácil de mover de su órbita. Desde la Tierra se va a observar el cambio de esta pequeña luna y de esta manera se va a poder estimar la masa del asteroide y ver cómo funciona”, detalló la especialista.

En esa línea, continuó: “El asteroide al cual se va a dirigir no es una amenaza para la Tierra. Es cercano y cruza la órbita terrestre, pero no es un objeto que vaya a colisionar en el futuro. Por eso se hace el experimento con este asteroide, porque cualquier perturbación que le hagamos nosotros con este choque no va a afectar a lo que nos pase en el futuro”.

Para finalizar, la experta afirmó: “Asteroides cercanos a la Tierra hay muchos, en general se monitorean y por lo pronto no hay ninguna posibilidad de impacto previsto. El único gran acercamiento que vamos a tener es el del asteroide Apophis, que tiene unos 350 metros de diámetro y va a pasar muy cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Va a pasar por dentro de la órbita de los satélites geoestacionarios y es un asteroide que cada tanto pasa muy cerca de la Tierra. Por eso, cuando pase, se van enviar sondas para estudiarlos”.