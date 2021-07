Un churrero parecido a Di María causa furor en Rosario

Alejandro, es un churrero de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que se volvió famoso por su parecido físico con el delantero de la selección argentina. La gente lo llama "Fideo", "Dima" o "Di María".

El churrero, quien trabaja en la zona de barrio Acindar, es hincha de River y amante del fútbol. Admitió que tras el triunfo del sábado pasado del equipo de Lionel Scaloni en el Maracaná, con un golazo de Angel Di María, vende más de sus productos caseros y hasta le piden fotografías.

“Hace mucho tiempo unos chicos me dijeron que me parecía al 'Fideo', yo pregunté quién era 'Fideo' y ahí me dijeron. Yo no lo conocía. Algunos hasta me han pedido autógrafos”, afirmó el vendedor en una entrevista con Rosario 3 y agregó: "Yo no digo que me parezco, pero la gente sí".

"Yo soy churrero, vivo de esto, me dedico a esto hace 14 años. Voy por la calle y algunos me dicen ‘ey, hiciste el gol’”, contó al medio entre risas.