Una cordobesa podría ser la mejor niñera de Estados Unidos

Postulada por una familia de Chicago, la cordobesa Ka­ren Sateriano podría ser elegida como la mejor niñera de los Estados Unidos. Instalada en el país norteamericano a través de un programa de intercambio cultural, la joven de 25 años de edad ya se encuentra entre las 15 finalistas del certamen nacional llamado “Au Pair of the Year”.



Nacida en Unquillo, Sateriano comenzó sus estudios para convertirse en tripulante de avión. Como su verdadera meta es ser piloto comercial, debe perfeccionar su manejo del inglés y decidió inscribirse en el programa Au Pair para lograr su objetivo. En noviembre de 2019, desembarcó en Chicago para cuidar a los tres niños (dos varones de 7 y 5 años y una beba de 18 meses) de la familia Van Wieran, y el arribo de la pandemia redefinió su rol. Así, durante buena parte del año pasado, Sateriano se convirtió también en una suerte de maestra.



“Karen ha sido la superheroína que necesitaba nuestra familia”, dice la carta firmada por la familia Van Wieran. “Su capacidad para adaptarse durante la pandemia nos cambió por completo, su papel es incomparable. Lo hizo con alegría, innovación y una comunicación excepcional. A la luz de todo esto, ¡logró alcanzar sus increíbles metas de aprender inglés y comenzar su carrera como piloto! A nuestra hija au pair, Karen, ¡te queremos!”.



A través de un posteo, la familia hizo pública la inscripción para este concurso de alcance nacional cuyo premio incluye una suma de dinero en efectivo. La postulación tomó por sorpresa a Sateriano, que ya se encuentra entre las 15 finalistas y recibiendo votos para ser la mejor niñera de los Estados Unidos. “Llegué a una familia hermosa”, dijo Sateriano, y agregó: “Desde el primer momento me apoyaron, me demostraron su cariño y me hicieron sentir como en casa”.