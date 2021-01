Científicos descubren que el Spinosaurus cazaba como ave

Investigadores de la Universidad de Queen Mary compartieron nuevos hallazgos vinculados a la metodología de caza del Spinosaurus, uno de los grandes depredadores que habitó la Tierra hace más de 95 millones de años.



Si bien se creía que este espécimen de 15 metros de largo y seis toneladas de peso utilizaba su larga cola para nadar y atrapar peces en el agua, los científicos de la institución británica sostienen que el Spinosaurus se habría comportado más bien como un pájaro pescador, similar a una enorme garza o una cigüeña, que camina por el agua y “pica” a sus presas cerca de la orilla.



Para llegar a esta conclusión los científicos compararon las características morfológicas del dinosaurio con el cráneo y el esqueleto de otras especies de procedencia terrestre y marina, vivos y extintos.



El estudio, publicado en la revista Palaeontologia Electronica, relativiza el accionar del animal prehistórico y sugiere que su anatomía no habría sido la mejor para un cazador-perseguidor acuático. Asimismo, los investigadores sostienen que el tamaño y la escasez de músculos en la cola del Spinosaurus no se condicen con las propiedades de un depredador de agua, que debe tener la capacidad de nadar rápido para capturar a sus presas.



Pese a estos nuevos hallazgos, los investigadores señalaron que continuarán estudiando nuevas características de este espécimen, al cual describieron como “un animal extraño, incluso para los estándares de un dinosaurio”.



En este sentido, Tom Holtz, de la Universidad de Maryland y coautor del estudio, aseguró que “no se parece a ningún ser vivo actual”. “Esta no será la última palabra sobre la biología de estos asombrosos animales”, añadió.