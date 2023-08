Una ola de frío acabó con los primeros pobladores del sur de Europa

Aproximadamente hace 1,8 millones de años, los primeros individuos del género Homo (Homo erectus u Homo habilis) salieron de África para colonizar Asia y Europa. Los primeros rastros de que, efectivamente, llegaron, datan de unos 300.000 años después. De hecho, la cara más antigua de aquellos primeros homínidos humanos que poblaron la península ibérica, con 1,4 millones de años de antigüedad, se encontró en Atapuerca hace algo más de un año. No son los únicos restos que superan el millón de años de estos primeros pequeños humanos que vivían en cuevas, eran carroñeros y practicaban el canibalismo.

Pero en el registro fósil hay un “hueco” que va, más o menos, desde hace 1,1 millones de años a los 900.000. Ahora, un grupo internacional ha encontrado pruebas de una nueva hipótesis para ese “silencio fósil”: no se han encontrado huesos porque nuestros antepasados se extinguieron al sur de Europa debido a un período muy frío que duró unos 4.000 años. Los resultados acaban de publicarse en la revista Science.

Hace 1,12 millones de años se produjo un evento extremo debido al cual la zona que ahora es España y Portugal registró temperaturas tan bajas como en el sur de Siberia. Una situación que, además, se mantuvo durante unos cuatro milenios. “Quedaron apenas arbustos y desapareció toda la vegetación”, explica a ABC Joan Grimalt, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y uno de los autores del artículo. “Eran hominidos, pero no eran Homo sapiens, por lo que no conocían el fuego, algo que salvó después a especies posteriores, que tenían más herramientas para luchar y aguantar las glaciaciones”. Tampoco iban vestidos y seguramente su grasa corporal no estaba adaptada para superar este cambio abrupto en las temperaturas. Así que desaparecieron.