Una producción del TACEC obtuvo tres Premios al Teatro Independiente

El espectáculo teatral-musical "País de nunca (ajedrez fantástico)", una producción del Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino (TACEC), que se estrenó en junio pasado en la Sala Iris Scaccheri, recibió tres de los Premios al Teatro Independiente que se entregaron en al Auditorio AIC (Humahuaca 3640) de CABA.

La obra recibió las distinciones correspondientes a Mejor Autor (Guillermo Parodi), Mejor Vestuario (Jorgelina Herrero Pons) y Mejor Actor de Reparto (Marcelo Rodríguez).

Se trata de la primera edición de los Premios al Teatro Independiente, creados por iniciativa de Patricia Guillermina Rozas y Paula Lassaque, responsables de los programas de radio "Poco ruido y muchas nueces" y "Volver al amor", para reconocer el esfuerzo de artistas, grupos y salas del circuito "off" y para celebrar la identidad del teatro como territorio de encuentro, resistencia cultural y construcción colectiva.