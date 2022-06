Vecina de Los Hornos denuncia que “toda la cuadra” tira la basura en su frente

Una vecina del barrio de Los Hornos, quien prefirió mantener el anonimato, elevó al diario Hoy una denuncia sobre un basural. “Yo lo que no quiero es que me tiren la basura en la puerta de mi casa, no quiero problemas”, contó a este multimedio la frentista.

La disputa surge hace varias semanas sobre las calles 63 entre 135 y 136 de dicho barrio. Allí es donde la señora, de 72 años, cuenta que “todos tiran la basura acá, en mi frente. Y a veces ni embolsada. Tengo que venir yo a hacerlo y casi no me puedo agachar”.

Añadió además que esto “empezó hace unos meses, cuando la mujer que vive al lado les alquiló la casa a dos chicas jóvenes solas y con chicos. Ahí empezó la música a cualquier hora, gente entrando y saliendo y esto de la basura, que se lo agarraron de costumbre me parece, como a mí me ven que todos los días barro y baldeo”.

Una vecina de la señora acompañó su relato: “Tiene razón. No sabés lo que es ahora con todos estos pibes y las motos haciendo ruido. Yo tengo 85 años y este es un barrio, las chicas se tiene que saber comportar. Ademas tiran de todo, hasta los pañales y botellas, lo que quieras.

“Salgo en defensa de mi amiga porque no es justo. Además me parece que hay más vivos en el barrio, porque yo ya vi a dos caraduras que vinieron a tirar basura acá. No nos va a quedar otra que ir a la comisaria si no pasa nada”, completó la frentista de Los Hornos.