Vecinos salieron a la calle en defensa del adoquinado histórico

Los vecinos de la ciudad de La Plata viven momentos de preocupación por el asfaltado que se realiza sobre el adoquinado histórico, que aún queda sobre algunas calles platenses, en especial en el casco urbano.

Por eso, decidieron salir a la calle, encontrarse y poner en común las cuestiones que los aquejan al respecto, dado que lo que se tapa no son solo piedras, sino una buena parte de la historia platense.

En diálogo con diario Hoy, Betina Galarza una de las vecinas presentes, marcó: “El motivo de la reunión es poder tomar acciones por el avance del asfalto sobre el adoquinado platense, que es un patrimonio cultural, pero también arquitectónico”.

Cabe recordar que el empedrado público de las calles fue protegido en 1998 a partir de la Ordenanza 9008, por considerarlo parte del “Patrimonio Arquitectónico y Cultural” de la ciudad. Así, se resolvió mantener en buen estado el adoquinado debido a su relevancia histórica y con el objetivo de evitar afectar o destruir el valor cultural que representa.

Uno de los vecinos explicó: “No sabemos cuáles son los motivos que habilitan esto, hay una Ordenanza que protege justamente esto, hacen lo que les parece y los vecinos tenemos que estar a la defensiva todo el tiempo”.

Además, dependiendo de la disposición, estas calles adoquinadas deberían conservarse en su estado originario y no podrán ser cambiadas por asfalto u hormigón. Es que la disposición marca que el empedrado puede tener reparaciones si se deteriora, pero hay que evitar usar parches o capas asfálticas, recolocando las piezas necesarias con personal capacitado y utilizando materiales apropiados para su conservación en el estado original.

Entre la indignación y la bronca, los vecinos se preguntaban: “¿Cómo hacer para detener esto?” Y quedó flotando la idea de poder avanzar en la organización comunitaria, así como lo hicieron los vecinos de Tolosa en los últimos días para evitar avasallamientos sobre la historia del barrio.

“En una ciudad que se inundó como pasó en 2013, los adoquines mitigan las inundaciones y además hacen un control del tránsito en zonas como esta, en diagonal 78, donde hay dos escuelas que tienen 3.000 alumnos”, especificó Galarza.

En la reunión, los presentes destacaron que ese asfaltado sobre diagonal 78 no está avalado por la Ordenanza del año 1998, porque en 2018 se marcaron excepciones, pero esta calle no estaba incluida.

“Estamos sumamente indignados, no solo por esta diagonal, sino por toda la ciudad. Queremos que se proteja al adoquinado porque la Ordenanza es clara al marcar que se tiene que preservar este patrimonio, queremos que se mantenga y no se tapen, porque es irrevocable por más que digan lo contrario, no se puede volver al estado original”, exigieron desde la organización Vecinos por los Espacios Públicos”.