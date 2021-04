Alerta de la OMS por el continuo aumento de contagios y muertes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este lunes que los contagios de coronavirus volvieron a aumentar por novena semana consecutiva, y las muertes, por sexta semana seguida; mientras que India marcó un nuevo récord con más de 350.000 nuevos casos en medio de incipientes esfuerzos mundiales para ayudar al país. Por otro lado, Francia e Italia dieron un paso en la nueva flexibilización de medidas.



Situación en Asia



India tuvo, por quinto día consecutivo, un nuevo récord mundial de contagios diarios, con 350.179 casos de coronavirus, alcanzando más de 17 millones de infectados en total, solo superado por Estados Unidos. Mientras, las muertes por la enfermedad fueron 2.812 en las últimas 24 horas, lo que elevó el total de decesos a 195.123, informó el Ministerio de Salud.



Con casi 1.400 millones de habitantes, India atraviesa una situación crítica por la pandemia, y personas mueren por falta de oxígeno mientras esperan una silla en hospitales saturados y los cementerios están colapsados.



En tanto, Irán también reportó un récord con casi 500 muertos por Covid-19 en el último día, con lo que superó el umbral de los 70.000. El ministro de Salud, Said Namaki, criticó que solo “siete países en el mundo tienen el 85%” de las vacunas, según citó la agencia ISNA.



Tailandia, por su parte, aplicó el uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos de Bangkok para intentar frenar una inédita ola de Covid-19, con récords diarios de casos y muertes en los últimos días. El primer ministro Prayuth Chan-ocha fue uno de los primeros multados tras subir una foto en la que aparecía sin tapabocas a Facebook.



Situación en Europa



En paralelo, en Europa, mientras que las fiestas españolas de San Fermín en Pamplona, conocidas mundialmente por sus encierros de toros, que atrae a miles de turistas, debieron ser suspendidas por segundo año consecutivo a causa de la alta incidencia de casos en la región de Navarra. Por otro lado, Francia e Italia iniciaron nueva flexibilización gradual.



Los habitantes italianos, ahora, pueden desde almorzar y cenar en bares y restaurantes que tengan mesas en el exterior, volver a ver espectáculos en vivo y viajar por todo el país; mientras que en Francia reabrieron guarderías y escuelas primarias después de un cierre de tres semanas y pese a cifras casi récord de pacientes con coronavirus en salas de Terapia Intensiva, según reprodujo el canal BFM TV.



Por otro lado, un leve alivio se experimenta en Estados Unidos, tras registrar un promedio de menos de 60.000 casos diarios en los últimos siete días por primera vez en más de un mes, mientras los expertos destacaron el impacto de las vacunas en este declive.



Situación en Latinoamérica



En América Latina la pandemia de Covid-19 golpea fuertemente a Paraguay, que estableció desde el martes y hasta el 10 de mayo nuevas restricciones a la circulación en las zonas más afectadas, y a Brasil, donde el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, reconoció dificultades con la segunda dosis de Coronavac, del laboratorio chino Sinovac y advirtió que “si todos” buscan una definición judicial para lograr ser vacunados no habrá “dosis para todos”.



A contramano de las estadísticas, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que no adoptará nuevas medidas para restringir la circulación en el país pese a la notable suba de contagios de coronavirus y explicó que está en análisis si las clases volverán el lunes 3 de mayo como se pensaba inicialmente.



En tanto, debido a una disminución de los contagios de Covid-19, Chile anunció que a partir de este jueves reducirá las restricciones vigentes en siete barrios de Santiago, prorrogó por todo mayo el cierre de las fronteras del país; mientras que en la Ciudad de México las oficinas privadas reabrieron con capacidad limitada y después de más de un año de cierre.



Bolivia anticipó que tiene asegurada la compra de vacunas para inmunizar a la totalidad de su población contra la Covid-19 y el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, informó que está gestionando la adquisición de vacunas con Rusia, China, Estados Unidos y países latinoamericanos para cumplir su promesa de vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno.