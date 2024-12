Biden indultó a su hijo evitando una posible condena a prisión

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió indultar a su hijo Hunter Biden de los delitos de posesión de armas y evasión fiscal. Durante el pasado mes de junio, el hijo del mandatario fue hallado culpable de tres delitos graves en un juicio federal por posesión ilegal de armas, siendo ésta la primera vez en que el hijo de un presidente en funciones en Estados Unidos es condenado. Los tres cargos de los que fue encontrado responsable fueron mentir a un comerciante de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y tener el arma de forma ilegal durante 11 días. Según indicaron medios locales, todos están relacionados con la compra de un revólver en 2018 cuando, según argumentaron los fiscales, el hijo del mandatario mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía drogas ilícitas ni que era adicto a ellas.

La decisión del indulto contradice la promesa del presidente de no utilizar el poder presidencial en beneficio de su familia. “Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra incluso cuando vi cómo mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta. Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que fue un blanco solo porque es mi hijo”, destacó a través de un comunicado el presidente estadounidense.

Asimismo, Biden afirmó: “Ha habido un esfuerzo por acabar con Hunter, que lleva cinco años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y un procesamiento selectivo. Al intentar acabar con Hunter, han intentado acabar conmigo, y no hay motivos para creer que esto se detendrá aquí. Ya es suficiente. Esta es la verdad: creo en el sistema judicial, pero a medida que he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial y, una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarlo más”.