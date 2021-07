Horror en la Academia de Matías Almeyda: un hombre mató a su ex embarazada en un partido

Una verdadera matanza se produjo en la Academia que tiene Matías Almeyda en Estados Unidos. En un partido, que tenía cerca de 100 espectadores, un hombre asesinó a su expareja embarazada y al novio de la misma, a balazos. Tras el hecho, el asesino se suicidó de un tiro en la cabeza.



El trágico suceso del lugar ubicado en Texas, se produjo el domingo por la mañana. Según destacaron fuentes policiales, los hijos de la mujer y el asesino estaban disputando el encuentro. Mientras todo se desarrollaba normal, los tiros hicieron sucumbir a todos ya que el pánico se apoderó del lugar.

Allí, el desquiciado comenzó a disparar, ejecutando a su ex y a su pareja. Tras esto, escapó y se mató a los minutos, volándose los sesos. La mujer embarazada fue trasladada de urgencia, pero no pudo ser salvada al igual que su bebé. Según trascendió, el individuo realizó el brutal acto por despecho, ya que no superó la separación.