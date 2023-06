Lula viaja para avanzar con el pacto Mercosur-UE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará avanzar con sus pares de Italia y Francia, en el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de que los europeos pusieran condiciones más “duras”.

“Voy a almorzar con Macron, quiero discutir el endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) aprobado por el Parlamento francés”, afirmó Lula en una entrevista. “La UE no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no tienes que hacer amenazas... tienes que ayudar”, añadió.

La agenda del brasileño incluye una cumbre con el papa Francisco en el Vaticano y en París asistirá además a la reunión sobre un nuevo pacto financiero mundial para enfrentar el cambio climático. Con el pontífice, Lula pretende “conversar sobre la cuestión de la paz (en Ucrania), y también el problema de la desigualdad” en el mundo.