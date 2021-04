Sospechas por el apagón que afectó la principal instalación nuclear

En medio de negociaciones por un acuerdo atómico, en Irán crecieron las especulaciones por un apagón eléctrico que se produjo en la central nuclear subterránea iraní de la ciudad de Natanz.



Es que, según los trascendidos que llegaron a la prensa, podría haberse tratado de un ciberataque. Este episodio se da cuando los Estados Unidos intenta llegar a un acuerdo con Irán por limitar sus actividades de enriquecimiento de uranio a cambio de un levantamiento de sanciones.

En las últimas horas, el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, habló con la televisión estatel y culpó a Israel por el incidente, asegurando que el sitio fue golpeado por "terrorismo nuclear" y que se vengarán.

En la central de Natanz justamente se quedaron sin luz horas después de poner en funcionamiento nuevas centrifugadoras que enriquecen uranio más rápidamente, lo que llevó a que las sospechas de un ataque estén a la orden del día.



“La energía eléctrica se cortó tanto en los talleres de trabajo que quedan en la superficie como en las cámaras de enriquecimiento subterráneas. Aún no conocemos la razón de este corte de electricidad y debemos investigarlo más. Afortunadamente, no hubo víctimas ni daños y no hay ningún problema de contaminación”, manifestó a la televisión local el vocero del programa nuclear civil iraní, Behrouz Kamalvandi.



A la vez, el legislador e integrante de la Comisión de Energía del Parlamento, Malek Shariati Niasar, manifestó que “el incidente fue muy sospechoso” y que hacía “pensar en algún sabotaje o infiltración”.