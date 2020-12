¿Y ahora qué pasará?: la sangre de San Genaro no se licuó y se teme una nueva desgracia

La feligresía en Italia está preocupada: la sangre del relicario de San Genaro no se licuó el 16 de diciembre pasado, que es la tercera fecha en la que ocurre el prodigioso evento cada año, y esa negación puede ser entendida como un mal augurio para 2021.



Como si 2020 no hubiese sido duro para Nápoles entre la pandemia y la muerte de Diego Maradona, el diario italiano Il Mattino informó esta semana que la feligresía "tiene miedo" por la negación de San Genaro a licuar su sangre como lo hace cada año cuando se cumple un aniversario desde el milagro que realizó en 1631 durante la erupción del volcán Vesubio.

San Genaro cumplió el sábado previo al primer domingo de mayo y en el día de su fiesta patronal, el 19 de septiembre, pero ahora mantiene en vilo a la población en el sur de Italia, que vio su sangre sólida todas las veces que el cardenal Crescenzio Sepe sacudió el relicario durante los oficios religiosos de esta semana, informó el sitio español ABC.

Sepe sugirió a la feligresía "rezar al patrono" para que no la abandone.

La fecha del 16 de diciembre es particularmente especial para los napolitanos porque en ese día de 1631 la procesión de las reliquias de San Genaro (su cráneo y sangre líquida) por las calles de la ciudad evitaron que la lava del Vesubio en erupción la destruyera.

En cambio, el antecedente de lo que ocurre cuando no se produce el prodigio (la Iglesia Católica no lo considera un milagro) es que haya una catástrofe como la llegada de una epidemia de cólera que mató a 18.000 personas en el sur de Italia a lo largo de cuatro años a partir del 16 de diciembre de 1835, cuando la sangre no se licuó.

"San Genaro, el Maradona de los santos falló un penal", señaló a Il Mattino el antropólogo napolitano Marino Niola haciendo un paralelismo con el otro gran ídolo de la ciudad, que murió el 25 de noviembre pasado.

La sangre de San Genaro es "un símbolo, de un punto de referencia, de un puerto seguro para cada habitante de la ciudad", explicó Niola, por lo que hay quien considera que el santo mandó un mensaje para 2021, o que se cobró las penurias de 2020.