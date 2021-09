Anibal Fernández: "Si los clubes no pueden aplicar el derecho de admisión, tendrá que hacerlo el Estado"

El ministro de Seguridad se refirió al enfrentamiento de dos facciones de la barra de Independiente que tuvo lugar ayer en el centro de Avellaneda, y consideró que "se debe trabajar fuertemente por el derecho de admisión a los estadios y los que no pueden entrar no tienen que hacerlo".

"Si los clubes no pueden aplicar e derecho de admisión, tendrá que hacerlo el Estado. Lo que sucedió ayer en Avellaneda tiene que ver con negocios, no con el fútbol. No es una discusión por los colores de la camiseta", agregó.

El Ministro también abordó el resultado adverso que el Frente de Todos (FdT) obtuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y estimó que mucha gente no concurrió a votar porque el oficialismo presentó en esos comicios "una sola lista".

"No es atractiva una elección donde uno compite con sí mismo. Ahora vamos a competir los que hicimos una gestión nacional y popular contra los que quieren ir contra el orden público laboral y sacar la indemnización", apuntó.

A su vez indicó que "nunca se afectó la relación" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y calificó como "buenos cambios" los efectuados en el gabinete nacional a raíz de la derrota del FdT en los comicios del pasado 12 de septiembre.