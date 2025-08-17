Se confirman los candidatos de cara a las elecciones de octubre

La política nacional vive este domingo una jornada clave. A la medianoche vence el plazo para la inscripción de listas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Los principales espacios ultiman negociaciones en un clima de máxima tensión.

La atención se concentra en dos polos. Por un lado, el oficialismo intenta consolidar la alianza con el PRO, parte del radicalismo y algunos gobernadores, bajo el sello La Libertad Avanza. Por el otro, el peronismo busca equilibrar las distintas corrientes de su frente, con Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof como vértices de un armado complejo. Entre ambos extremos, emergen los gobernadores que promueven un espacio propio y la izquierda, que volverá a presentarse en casi todo el país.

El oficialismo y la apuesta a la marca libertaria

El Gobierno logró imponer su sello en el área metropolitana: Patricia Bullrich encabezará en la Ciudad y José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Resta definir cuánto espacio cederá a radicales y dirigentes amarillos en distritos como Mendoza, Entre Ríos y Chaco. En Córdoba, las conversaciones incluyen a Rodrigo de Loredo y Luis Juez, mientras que el peronismo local enfrenta una disputa interna entre Juan Schiaretti y Natalia de la Sota.

El peronismo y el desafío de la unidad

El peronismo opositor, bajo el sello Fuerza Patria, busca mostrar cohesión. En 17 provincias habrá listas unificadas, aunque la gran incógnita sigue en Buenos Aires, donde se menciona a Jorge Taiana para encabezar la lista de diputados. En la Ciudad, Mariano Recalde competirá por el Senado. El desdoblamiento bonaerense, con elecciones legislativas el 7 de septiembre, será una prueba decisiva que anticipará el humor del electorado hacia octubre.

En paralelo, la “liga de gobernadores” intenta posicionar una tercera opción con Martín Llaryora, Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro y Claudio Vidal, mientras la izquierda vuelve a apostar a su armado nacional.

El reloj avanza y, como ocurre en cada cierre de listas, los acuerdos de última hora pueden alterar equilibrios. Lo que quede sellado a las 23.59 será la foto definitiva del tablero político que disputará las elecciones de octubre.